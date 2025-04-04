https://news.day.az/society/1742164.html В Азербайджане пойдет мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ С вечера 5 апреля и до утра 6 апреля в некоторых районах Азербайджана прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов, местами ожидаются сильные ливни, возможен град, а в высокогорных зонах - мокрый снег.
В Азербайджане пойдет мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
С вечера 5 апреля и до утра 6 апреля в некоторых районах Азербайджана прогнозируются кратковременные дожди и грозы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов, местами ожидаются сильные ливни, возможен град, а в высокогорных зонах - мокрый снег.
Из-за обильных осадков возможен рост уровня воды в реках. На некоторых горных участках не исключены кратковременные селевые потоки.
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