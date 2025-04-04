В Азербайджане пойдет мокрый снег

С вечера 5 апреля и до утра 6 апреля в некоторых районах Азербайджана прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов, местами ожидаются сильные ливни, возможен град, а в высокогорных зонах - мокрый снег.

Из-за обильных осадков возможен рост уровня воды в реках. На некоторых горных участках не исключены кратковременные селевые потоки.