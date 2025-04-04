Милли Меджлис призвал мир больше помогать Азербайджану в разминировании территорий

Согласно соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, ежегодно 4 апреля отмечается Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в документе, распространенном Милли Меджлисом (парламент) Азербайджана в связи с 4 Апреля - Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

"Азербайджанская Республика по итогам тридцатилетней военной оккупации со стороны Армении столкнулась с серьезной проблемой загрязнения своих территорий минами и неразорвавшимися боеприпасами. Армения заминировала более 13 процентов территории Азербайджана, установив на них 1,5 миллиона мин и не менее значительное количество неразорвавшихся боеприпасов. Эта проблема создает существенную угрозу для гражданского населения, препятствуя социально-экономическому развитию и восстановлению освобожденных от оккупации территорий, а также безопасному и достойному возвращению бывших вынужденных переселенцев. Устранение последствий масштабных разрушений, причиненных Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, а также решение проблемы минного загрязнения требуют крупных финансовых ресурсов.

В ходе незаконной военной оккупации Армения закладывала мины на территориях Азербайджана, что не только было применением силы как военного средства против территориальной целостности и суверенитета нашей страны, но также представляло собой грубое нарушение норм международного гуманитарного права. Армения устанавливала мины без предусмотренных международными нормами знаков и в большинстве случаев без какой-либо военной необходимости. После завершения военных действий Армения не выполнила свое обязательство по полному предоставлению Азербайджану достоверных карт минных полей, а продолжила минирование азербайджанских территорий. Все это доказывает, что основной целью Армении при закладке мин были жертвы среди гражданского населения, создание препятствий для восстановления и реконструкции территорий, а также воспрепятствование возвращению людей, насильственно изгнанных из своих домов.

За период после завершения войны 2020 года жертвами мин стали 388 человек - в основном, гражданских лиц. Ставящая во главу угла гуманитарные ценности Азербайджанская Республика уделяет большое внимание разминированию и выделяет значительные ресурсы на его реализацию. Наше государство приняло соответствующие законодательные акты и развила мощные практические возможности. В результате целенаправленной деятельности значительная часть азербайджанских территорий была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов; эта работа продолжается системно. Руководствующийся принципами гуманитарной солидарности Азербайджан делится своим опытом с другими государствами, страдающими от минной проблемы.

Приходится с сожалением отметить, что сторонняя помощь в устранении этой серьезной гуманитарной проблемы, с которой столкнулся азербайджанский народ, составляет лишь незначительную часть расходуемых ресурсов. Милли Меджлис, выражая благодарность государствам и организациям, оказавшим помощь Азербайджану в разминировании, одновременно подчеркивает недостаточность внешней поддержки. Особо прискорбно то, что некоторые государства, заявляющие о своей приверженности международному гуманитарному праву и о придаваемом ими международной деятельности в сфере разминирования большом значении, не оказывают помощи Азербайджану в этом вопросе, а напротив - всесторонне поддерживают вооружение Армении

Милли Меджлис призывает международное сообщество усилить поддержку Азербайджана в сфере разминирования, а также оказать давление на Армению, дабы побудить ее признать свою ответственность за оккупацию азербайджанских территорий и передать Азербайджану точные карты минных полей", - отмечается в заявлении.