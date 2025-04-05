В Турции призвали достичь любого мирного соглашения по Украине

Любое возможное соглашение по Украине будет лучше того сценария, при котором конфликт продолжится.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, таким мнение с агентством Reuters поделился глава МИД Турции Хакан Фидан.

При этом Фидан подчеркнул, что "переварить" будет сложно любое предложение. "Но когда мы рассмотрим другой вариант, который предполагает еще больше смертей и разрушений, я думаю, что любые условия, которые у нас есть, будут более разумными", - добавил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Фидан также добавил, что должна быть уверенность в соблюдении любого достигнутого соглашения обеими сторонами конфликта. Кроме того, он вновь предложил, чтобы Турция выступила местом для переговоров между Россией и Украиной, напомнив, что в 2022 году в Анталье стороны уже проводили переговоры.