https://news.day.az/world/1742300.html Канада захотела сместить США Канада может занять место США в качестве мирового лидера. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил премьер-министр Марк Карни в интервью The New York Times (NYT). По мнению политика, период, когда Вашингтон создавал альянсы, основанные на доверии, и отстаивал свободный обмен товарами и услугами, завершился.
Канада захотела сместить США
Канада может занять место США в качестве мирового лидера.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил премьер-министр Марк Карни в интервью The New York Times (NYT).
По мнению политика, период, когда Вашингтон создавал альянсы, основанные на доверии, и отстаивал свободный обмен товарами и услугами, завершился.
"Если Соединенные Штаты больше не хотят быть лидером, это сделает Канада", - отметил он.
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