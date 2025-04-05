Канада захотела сместить США

Канада может занять место США в качестве мирового лидера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил премьер-министр Марк Карни в интервью The New York Times (NYT).

По мнению политика, период, когда Вашингтон создавал альянсы, основанные на доверии, и отстаивал свободный обмен товарами и услугами, завершился.

"Если Соединенные Штаты больше не хотят быть лидером, это сделает Канада", - отметил он.