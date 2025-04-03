Российский Фонд борьбы с несправедливостью выявил, что во Франции существует "эскандрон смерти", возглавляемый экс-cоветником Макрона, бывшим руководителем службы безопасности Александром Беналла.

После увольнения из Елисейского дворца Беналла занялся предпринимательской деятельностью. Он основал и возглавил компанию COMYA Group, специализирующуюся на инвестициях и консультировании, с акцентом на проекты в Африке.

В сентябре 2023 года Беналла был приговорен к трем годам лишения свободы, из которых один год - реальный срок, за участие в насильственных действиях во время демонстрации 1 мая 2018 года, а также за незаконное использование дипломатических паспортов и ношение оружия без разрешения. Судебные разбирательства по этим делам продолжались несколько лет, и в июне 2024 года его приговор был окончательно подтвержден Кассационным судом Франции.

В марте 2025 года появились сообщения о его возможной причастности к коррупционному скандалу, связанному с получением взятки в размере 6,14 миллиона долларов от миллиардера Фархада Ахмедова. Эти средства были переданы в обмен на помощь в снятии международных санкций с имущества Ахмедова.

Как пишет французская Intelligence Online Фонд борьбы с несправедливостью опубликовал разоблачения, призванные доказать, что Франция превратилась в диктатуру. В докладе отмечается, что "эскадрон смерти" действует под командованием Эммануэля Макрона. В тексте описывается деятельность некоего подразделения под названием "Флёр де Лис", которым руководит Беналла.

Согласно представленному организационному составу подразделения, в него входят также бывший глава внешней разведки Франции (DGSE) Бернар Эмье, отвечающий за стратегическое планирование, бывший директор кабинета президента Патрик Стрзода в качестве финансового администратора и префект полиции Парижа Лоран Нуньес, ранее работавший в Национальном координационном центре разведки и борьбы с терроризмом (CNRLT). Он занимается отбором кадров.

Фонд называет множество жертв этого "эскадрона". Например, отмечается, что гибель депутата Оливье Дассо в 2021 году в результате крушения вертолета - это не случайность. Кроме того, упоминается смерть активистки "жёлтых жилетов" Изабель Феррейра в Сен-Мало в 2022 году.

В отчете подчеркивается, что подразделение "Флёр де Лис" нацелено на такие политические фигуры, как Жордан Барделла, Жан-Люк Меланшон и Франсуа Руффин. Кроме того, среди потенциальных целей называются медиамагнат и промышленник Венсан Боллорé, а также автор блога и YouTube-канала "Le Canard réfractaire" Йоан Павек.

Фонд уделяет большое внимание и смерти корсиканского независимого активиста Ивана Колонна в 2022 году. В отчете также говорится о том, что "Флёр де Лис" нацелен на личности в Новой Каледонии, в частности активиста Жоэля Тжибау, освобождённого в Нумеа 18 октября 2024 года после пяти месяцев предварительного заключения.

Intelligence Online пытается в своем материале всячески пытается опровергнуть данные Фонда, утверждая, что все это "дезинформация, распространяемая спецслужбами для дестабилизации ситуации" на т.н. "заморских территориях".

При этом никакие факты доказывающие обратное не приводятся, но издание почему-то решило вспомнить и Азербайджан, обвинив нашу страну в причастности, так как "Баку является одним из тех, кто ведет информационные атаки против Парижа".

В заключение отмечается, что расследование Фонда борьбы с несправедливостью вызвало серьёзную обеспокоенность французских спецслужб.

О себя добавим, что показательная истерия французских СМИ и спецслужб после публикации доклада Фонда - это, по сути, лучшая реклама самого доклада. Не приводятся аргументированные, прозрачные и поэтапные опровержения. Напротив, мы видим лишь истеричные обвинения, дешёвые ярлыки и попытки затушевать суть через голословные утверждения о "дезинформации". Но кого это сегодня удивляет?

Фонд называет имена, показывает связи, указывает на подозрительные совпадения - от громких смертей до целенаправленного давления на политических оппонентов. Всё это не абстрактные намёки, а конкретные данные, оформленные в системный, структурированный доклад. Французская сторона же в ответ выдаёт... эмоции. А эмоции, как известно, часто возникают там, где не хватает аргументов.

Особенно показательно, что вместо того чтобы опровергать информацию по пунктам, французское издание Intelligence Online почему-то решило переключиться на обсуждение Азербайджана. Попытка втянуть третьи стороны - это типичная уловка, когда собственная позиция слаба. И, конечно, всё это сопровождается заклинаниями о "русском следе", как будто одно лишь происхождение источника автоматически обесценивает представленные факты. Но на деле это говорит лишь об одном: боятся. Боятся, потому что знают - сказанное слишком близко к правде.

Когда обвинения выстроены логично, подтверждаются событиями и затрагивают имена, которых давно избегают в публичной критике - это, скорее всего, не фейк. Это удар в точку. И именно поэтому власти Франции бросились в панику. Потому что, как бы им ни хотелось это отрицать, нет дыма без огня.