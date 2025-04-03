Определены боксеры, которые представят Азербайджан на Гимназиаде

Определились боксеры, которые представят Азербайджан на Всемирных школьных спортивных играх U15 (Гимназиада), которые пройдут в сербском городе Златибор.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в Федерации бокса Азербайджана, старший тренер кадетов Вугар Мамедов и тренер Самир Мамедов на мультиспортивных соревнованиях предоставят шанс побороться за медали Бабеку Абдуллаеву (40 кг), Кязыму Бахышову (42 кг), Азаду Мамедли (44 кг), Мамеду Гасанли (46 кг), Амину Гасанову (48 кг), Исмаилу Асланлы (50 кг), Юсифу Али (52 кг), Нариману Али (54 кг), Сабиру Рустамову (57 кг), Сархану Агвердиеву (63 кг), Нурлану Мусеибли (66 кг), Зиреддину Рустамли (70 кг), Мехрану Расулову (75 кг) и Юсифу Агакишиеву (80 кг) .

Под руководством главного тренера женской сборной Илькина Агаева на ринг выйдут Назрин Абдуллазаде (38 кг), Тунджа Муршудова (40 кг), Аиша Мурадова (44 кг), Айшан Мириева (46 кг), Нурай Гафарова (48 кг), Лейла Махмудлу (51 кг), Кямаля Гасанова (54 кг) и Хумар Джафарли (70 кг).

Отметим, что поединки боксеров на Играх стартуют 7 апреля и завершатся через 6 дней. Команда Азербайджана отправится в Сербию 4 апреля.