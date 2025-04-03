https://news.day.az/society/1741912.html Выпускник программы MBA БВШН получил высокую должность в Узбекистане - ФОТО Выпускники Бакинской высшей школы нефти (БВШН) SOCAR успешно работают на важных позициях в разных странах мира. Иброхим Косимходжаев окончил программу MBA БВШН в 2020 году. В настоящее время он работает руководителем отдела стратегического планирования Министерства экономики и финансов Узбекистана.
Выпускник программы MBA БВШН получил высокую должность в Узбекистане - ФОТО
Выпускники Бакинской высшей школы нефти (БВШН) SOCAR успешно работают на важных позициях в разных странах мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Иброхим Косимходжаев окончил программу MBA БВШН в 2020 году. В настоящее время он работает руководителем отдела стратегического планирования Министерства экономики и финансов Узбекистана.
Выпускники БВШН достигают успехов в карьере благодаря качественному образованию, полученному ими в вузе, престиж которого неуклонно растет в мире.
"Желаем успехов нашим выпускникам и гордимся ими", - добавили в вузе.
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