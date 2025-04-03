Выпускник программы MBA БВШН получил высокую должность в Узбекистане

Выпускники Бакинской высшей школы нефти (БВШН) SOCAR успешно работают на важных позициях в разных странах мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Иброхим Косимходжаев окончил программу MBA БВШН в 2020 году. В настоящее время он работает руководителем отдела стратегического планирования Министерства экономики и финансов Узбекистана.

Выпускники БВШН достигают успехов в карьере благодаря качественному образованию, полученному ими в вузе, престиж которого неуклонно растет в мире.

"Желаем успехов нашим выпускникам и гордимся ими", - добавили в вузе.