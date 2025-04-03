В Японии раскрыли планы по разработке ключевой технологии для Марса

Японское космическое агентство (JAXA) поделилось планами по разработке ключевой технологии для создания посадочных платформ, с помощью которых можно будет безопасно сажать на Марс различные исследовательские аппараты.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание SpaceNews, в основе системы лежит использование надувного защитного экрана, который позволит платформе затормозить в атмосфере Марса до необходимой скорости и обеспечить мягкую посадку с включением двигателей на финальной стадии.

Технические детали проекта не раскрываются, однако в JAXA подчеркнули, что с помощью такой системы на Марс можно будет доставлять грузы массой до 200 килограммов, например, относительно небольшие роверы. Разработка ведется не с нуля. Инженеры и ученые агентства применяют опыт, полученный ими при отправке на Луну модуля SLIM, который совершил посадку в январе 2024 года. Она получилась не очень мягкой из-за повреждения двигателя, однако в целом миссия дала много ценной информации JAXA. Также в агентстве учитывают наработки, сделанные в ходе реализации проекта MMX, который предполагает в ближайшем будущем отправку зонда для сбора образцов грунта с марсианского спутника Фобоса.

Преимущество именно надувного защитного экрана заключается в том, что не придется работать со сложными парашютами для торможения на высокой скорости, а также с тяжелыми щитами. Современные достижения в материаловедении позволяют создавать достаточно прочные конструкции из изначально мягких соединений, отличающихся легкостью и компактностью.