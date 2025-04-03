Азербайджанская команда проведет домашний матч без болельщиков

Матч между командами "Шеки Сити" и "Шахдаг Гусар", состоявшийся в 19-м туре Второй лиги чемпионата Азербайджана, запомнился неприятными инцидентами.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что Дисциплинарный комитет АФФА объявил о наказаниях за произошедшее.

Хозяева поля были оштрафованы на 80 манатов за то, что болельщики "Шеки Сити" на 55-й минуте матча бросали посторонние предметы в игроков соперника.

Команда "Шеки Сити" была оштрафована на 50 манатов после того, как ее болельщики во второй раз в этом сезоне публично скандировали оскорбления в адрес игроков соперника.

Команда "Шеки Сити" была оштрафована на 400 манатов за необеспечение должной безопасности после матча. Следующий домашний матч "Шеки Сити" проведет без болельщиков.