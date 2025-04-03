https://news.day.az/world/1741956.html Выросло число погибших из-за землетрясения в Мьянме Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3 145, пострадали 4 589 человек, а 221 человек числится пропавшим без вести. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Xinhua.
Выросло число погибших из-за землетрясения в Мьянме
Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3 145, пострадали 4 589 человек, а 221 человек числится пропавшим без вести.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Xinhua.
По его информации, экстренные службы Мьянмы до сих пор продолжают проводить поисково-спасательные операции в сотрудничестве со спасателями из других стран. На данный момент из-под завалов удалось спасти 653 человек, а также извлечь тела 626 погибших.
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