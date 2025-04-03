Генеральный секретарь ОТГ поздравил Президента Ильхама Алиева
Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент.
Сердечно поздравляю Вас со священным праздником Рамазан и передаю Вам самые искренние пожелания.
Месяц Рамазан - благословенный месяц, который освещает сердца и помыслы людей, призывая их к единству, духовной чистоте и моральным ценностям.
Этот священный праздник, имеющий особое значение для всего исламского, в том числе тюркского мира, пропагандирует ценности единства, мира и братства, которые являются одними из основополагающих принципов Организации тюркских государств.
По случаю этого знаменательного праздника желаю Вашему превосходительству и дружественному, братскому народу Азербайджана крепкого здоровья, счастья и благополучия".
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