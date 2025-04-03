Фонд тюркской культуры и наследия наградил Сеймура Фаталиева

За заслуги в укреплении единства, сохранении и пропаганде богатого культурного наследия тюркского мира Фонд тюркской культуры и наследия присудил награду послу по особым поручениям министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, генеральному секретарю Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО Сеймуру Фаталиеву.

Об этом говорится в публикации Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО в социальной сети "X" , сообщает Day.Az.

"Благодарим президента Фонда, уважаемую Актоты Раимкулову за эту высокую награду! Эта награда является ярким примером важности, придаваемой общим ценностям тюркского мира", - говорится в публикации.