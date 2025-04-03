Айгюль Жапарова поздравила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с праздником Рамазан

Первая леди Кыргызской Республики Айгуль Жапарова поздравила Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиеву с праздником Рамазан, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая госпожа Мехрибан Арифовна,

Сердечно поздравляю Вас co священным праздником всех мусульман - Орозо айт.

Пусть Всевышний примет все наши добрые дела, совершенные в этот священный месяц и приумножит наше согласие и счастье в благословенные праздничные дни.

Пусть этот праздник, который ведет человечество к состраданию и милосердию и олицетворяет высокие ценности, принесет благословение и счастье в каждый дом, а нашим братским народам согласие и благополучие.

Уважаемая госпожа Мехрибан Арифовна, желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья, душевного спокойствия и умиротворения", - говорится в письме.