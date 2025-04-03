Президент Сингапура поздравил Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с праздником Рамазан

Президент Республики Сингапур Тарман Шанмугаратнам направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю праздника Рамазан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поздравительном письме говорится:

"Ваши превосходительства.

Передаю вам поздравления и наилучшие пожелания по случаю священного праздника Рамазан.

Этот праздник - важная возможность укрепить дух единства и солидарности между людьми во всем мире.

Желаю Вам и Вашим близким счастья и успехов".