https://news.day.az/officialchronicle/1741872.html Президент Сингапура поздравил Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с праздником Рамазан Президент Республики Сингапур Тарман Шанмугаратнам поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю праздника Рамазан. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поздравительном письме говорится: "Ваши превосходительства. Передаю вам поздравления и наилучшие пожелания по случаю священного праздника Рамазан.
Президент Сингапура поздравил Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с праздником Рамазан
Президент Республики Сингапур Тарман Шанмугаратнам направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю праздника Рамазан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поздравительном письме говорится:
"Ваши превосходительства.
Передаю вам поздравления и наилучшие пожелания по случаю священного праздника Рамазан.
Этот праздник - важная возможность укрепить дух единства и солидарности между людьми во всем мире.
Желаю Вам и Вашим близким счастья и успехов".
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