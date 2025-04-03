Президент Кыргызстана поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю праздника Рамазан
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поздравительном письме говорится:
"Ваше превосходительство.
От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично сердечно поздравляю Вас и народ Азербайджанской Республики со священным праздником Орозо айт.
Пусть Всевышний примет все добрые дела, которые мы совершали в священный месяц, и приумножит наше согласие и счастье в эти благословенные праздничные дни. Пусть этот праздник, который ведет человечество к состраданию и милосердию и олицетворяет высокие ценности, принесет благословение и счастье в каждый дом.
Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а народу Азербайджанской Республики - мира и процветания".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре