Прокуратура начала расследование по факту найденных фрагментов костей в Агдере

2 апреля в районную прокуратуру поступила информация о найденных фрагментах, предположительно, человеческих костей на территории села Баш Гюнейпая Агдеринского района.

В пресс-службе Генпрокуратуры Day.Az сообщили, что сотрудники прокуратуры незамедлительно выехали на территорию и провели осмотр места с участием криминалиста и эксперта.

В ходе осмотра обнаруженные останки были должным образом изъяты для проведения экспертиз и лабораторных исследований, а также выполнены другие необходимые процессуальные действия.

В настоящее время продолжаются процессуальные действия для идентификации останков.

По данному факту в прокуратуре Агдамского района проводится расследование.