Азербайджанские мастера искусств впервые провели мастер-классы для студентов вузов Узбекистана

На основе соглашения Азербайджанского Культурного Центра имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане c Узбекским государственным институтом искусств и культуры, а также с Узбекским национальным институтом музыкального искусства имени Юнуса Раджаби, по инициативе и организации Культурного Центра, при поддержке Международного центра мугама в рамках проекта по включению тем, связанных с азербайджанской культурой, искусством, литературой и историей в учебные программы высших учебных заведений Узбекистана, народный артист Азербайджанской Республики Забит Набизаде, заслуженные артисты Азербайджанской Республики Сахиб Пашазаде и Хайям Маммадов прочитали лекции и провели мастер-классы для студентов институтов.

Как передает Day.Az, до лекций азербайджанские артисты ознакомились с организацией преподавания на факультетах, встретились с профессорско-преподавательским составом, провели дискуссии и обмен мнениями.

Забит Набизаде и Хайям Маммадов говорили о значении азербайджанского национального искусства мугама и узбекского национального искусства макома в повышении духовного богатства, образования и воспитания. Они предоставили обширную информацию об азербайджанских мугамах, народных песнях и таснифах, объяснив слушателям свой стиль исполнения, выбор газелей в мугаме и их особенности. Было исполнено несколько ритмичных мугамов, и концепция дастгяха и последовательность разделов были мастерски донесены до слушателей.

Сахиб Пашазаде предоставил профессорам и студентам обширную и профессиональную информацию об особенностях исполнения семи основных азербайджанских мугамов: раст, шур, сегях, джахаргях, баяты-шираз, хумаюн и шуштер, а также об их отличиях от мугамов других стран. Кроме того, он исполнил произведения ряда азербайджанских композиторов, предоставив обширную информацию о стиле интерпретации произведений азербайджанских композиторов в исполнении на таре, а также о технических и художественных возможностях инструмента.

Стоит отметить, что в мастер-классах, которые длились несколько дней, приняли участие представители Министерства культуры Узбекистана, преподаватели, студенты, журналисты.