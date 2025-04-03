Представители АФФА на Конгрессе УЕФА

Сегодня в Белграде, столице Сербии, состоится 49-й Конгресс УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что на мероприятии также будет представлена ​​АФФА.

На съезд отправились три представителя ассоциации. В мероприятии примут участие исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев, генеральный секретарь Джахангир Фараджуллаев и советник исполнительного вице-президента Орхан Ахмедов.