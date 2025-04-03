https://news.day.az/sport/1741668.html Представители АФФА на Конгрессе УЕФА Сегодня в Белграде, столице Сербии, состоится 49-й Конгресс УЕФА. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что на мероприятии также будет представлена АФФА. На съезд отправились три представителя ассоциации.
Представители АФФА на Конгрессе УЕФА
Сегодня в Белграде, столице Сербии, состоится 49-й Конгресс УЕФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что на мероприятии также будет представлена АФФА.
На съезд отправились три представителя ассоциации. В мероприятии примут участие исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев, генеральный секретарь Джахангир Фараджуллаев и советник исполнительного вице-президента Орхан Ахмедов.
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