Израиль будет наращивать давление в Газе

Израиль будет наращивать военное давление на радикалов в секторе Газа до тех пор, пока они не освободят заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Прошлой ночью в секторе Газа мы перешли на новый уровень. Армия обороны Израиля захватывает территории, наносит удары по террористам, уничтожает инфраструктуру. Сейчас мы разделяем сектор и шаг за шагом усиливаем давление, чтобы нам вернули наших заложников. И чем дольше не будут возвращать, тем сильнее будет давление, пока не вернут", - сказал Нетаньяху в ходе видеообращения, которое распространила канцелярия премьера.

"Мы (Израиль - прим. ТАСС) полны решимости достичь целей войны, действуем неустанно, с четкой линией и ясной задачей", - продолжил глава израильского кабмина. Нетаньяху также сообщил, что Израиль сделает из оси "Мораг" в Газе второй Филадельфийский коридор, который представляет собой полосу безопасности, отделяющую сектор Газа от границы с Египтом. "Мы берем под свой контроль ось "Мораг". Это будет второй Филадельфийский коридор, дополнительный коридор", - сказал он.