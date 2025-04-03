Оценены последствия выхода США из НАТО

НАТо потребуется пять или более лет, чтобы восстановить боевой потенциал в Европе после возможного выхода США из альянса.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает газета The Washington post (WP).

"Потребуется по меньшей мере от пяти до десяти лет и много денег, чтобы восполнить передовой потенциал США", - указывает издание.

Собеседники WP также отмечают, что европейские страны избегают прямо декларировать планы об увеличении своего вклада в обороноспособность НАТО из опасений, что это лишь ускорит выход из блока Соединенных Штатов.

"Домашняя работа ведется в ряде стран. Когда мы сделаем это, мы посмотрим, сможем ли мы убедить других попытаться придать этому форму вместе с США", - рассказал источник.