Эвакуация пассажиров по крылу самолета попала на видео

Салон самолета American Eagle заполнился дымом после посадки в США. Эвакуация людей по крылу лайнера попала на видео, которое публикует WAGT-TV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пассажирский Bombardier CRJ-900 выполнял рейс из Шарлотта, Северная Каролина, в аэропорт Огасты в штате Джорджия 1 апреля. Сразу после посадки в салон начал поступать дым, и участников полета пришлось эвакуировать.

На опубликованных кадрах видно, что люди выходили на крыло воздушного судна, а затем спрыгивали на землю. Уточняется, что всех пассажиров доставили в терминал, никто не пострадал. Авиакомпания принесла извинения за причиненные неудобства.