Результаты, достигнутые за короткое время в Агдаме, впечатляют

Сегодня мы вместе с делегацией, состоящей из представителей институтов Европейского Союза, ознакомились с ходом восстановительных и строительных работ в Агдаме. Нас впечатляют результаты, достигнутые за короткий срок.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал журналистам в Агдаме глава представительства Европейского Союза в Азербайджане, посол Петер Михалко.

"Возвращение жизни на эти земли и возможность людей вновь жить здесь имеет огромное значение. Как крупный международный партнер, Европейский союз оказывает поддержку Азербайджану в процессе разминирования. Сегодня мы также стали свидетелями этого процесса. Европейский Союз продолжит сотрудничество в направлении достижения мира и стабильности во всем регионе", - подчеркнул Петер Михалко.