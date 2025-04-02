https://news.day.az/politics/1741612.html Завершился официальный визит Штайнмайера в Азербайджан - ФОТО 2 апреля завершился официальный визит Президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера в Азербайджанскую Республику. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Завершился официальный визит Штайнмайера в Азербайджан - ФОТО
2 апреля завершился официальный визит Президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера в Азербайджанскую Республику.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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