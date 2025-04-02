Завершился официальный визит Штайнмайера в Азербайджан

2 апреля завершился официальный визит Президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера в Азербайджанскую Республику.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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