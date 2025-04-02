Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Ильхам Гейдарович!
Дорогой брат!
Передаю Вам и братскому народу Азербайджана искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю священного праздника Рамазан, который весь мусульманский мир отмечает с большой радостью и гордостью.
Братские народы Узбекистана и Азербайджана с нетерпением ждут этот великий праздник, для которых он на протяжении веков является символом великодушия и сострадания, и отмечают его с большой радостью.
Хотел бы особо отметить, что одним из величайших достижений наших народов является то, что в результате проведенной нами вместе с Вами системной работы и проявленной нами твердой политической воли мы вывели многоплановое и долгосрочное сотрудничество между нашими дружественными странами на уровень стратегического партнерства и союзничества.
В эти радостные и благословенные дни, когда нескончаемы милость и благоволение Аллаха, а наши сердца наполнены божественным светом, желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - мира, устойчивого развития и процветания", - говорится в письме.
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