На заседании ПА СНГ обсуждены модельные законопроекты

2 апреля состоялось заседание постоянной комиссии Парламентской ассамблеи Содружества независимых государств (ПА СНГ) по социальной политике и правам человека в формате видеоконференции, в котором принял участие председатель комиссии, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Низами Сафаров.

Об этом в среду Day.Az сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Отмечается, что на онлайн-заседании под председательством Низами Сафарова были обсуждены итоги IX Санкт-Петербургского международного форума труда, модельные законопроекты "Об ответственности родителей за образование и воспитание детей", "Об уполномоченном по правам ребенка", "О лекарственном обеспечении в государствах-членах СНГ" и другие вопросы, включенные в повестку дня.