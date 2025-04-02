Полина Рагимова - в тройке самых эффективных нападающих в Бразилии

Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова укрепила свои позиции в тройке самых эффективных нападающих бразильской лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соответствии со статистикой, нападающая "Осаско" продолжает находиться на ведущих ролях. Согласно данным, отражающим процентное соотношение успешных атак, Полина находится на третьем месте с показателем в 49,64 процента. Впереди нее лишь нападающие "Прайи" - Аденизия (51.4) и Каролин (51.14).

Отметим, что "Осаско" играет в плей-офф чемпионата. В первом матче команда обыграла "Фламенго" - 3:0.