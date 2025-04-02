Мухаммад Шахбаз Шариф направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство, дорогой Брат.

Передаю Вам, Вашим близким и братскому азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю любимого праздника Новруз.

Праздник Новруз символизирует приход весны, новые начинания, гармонию и надежду. Этот праздник также дает нам хорошую возможность обновить наши узы дружбы и поделиться своими чаяниями.

С этим настроем я вновь подтверждаю твердую приверженность Пакистана по переходу наших братских связей в русло взаимовыгодного экономического партнерства.

Ваше превосходительство, я с удовольствием вспоминаю свои теплые и продуктивные встречи с Вами во время моего визита в Вашу прекрасную страну в феврале нынешнего года. Я возлагаю большие надежды увидеть Ваше превосходительство в Исламабаде", - говорится в письме.