В ВОЗ призвали готовиться к новой пандемии

Новая пандемия опасной болезни может разразиться в мире уже "завтра".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, призвавший страны активизировать работу над соглашением о предотвращении пандемий.

Выступая перед послами государств - членов ВОЗ, он отметил, что "пандемия COVID-19 сейчас кажется далеким воспоминанием" на фоне конфликтов, геополитических и экономических потрясений.

"Но следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может произойти через 20 лет или больше, или она может произойти завтра. Мы должны быть готовы", - сказал Гебрейесус.

"Вот почему мир нуждается в вашем участии и лидерстве, чтобы довести работу над соглашением ВОЗ о пандемии до финишной черты", - подчеркнул гендиректор.

Он напомнил, что для достижения глобальной безопасности в области здравоохранения требуются "скоординированные усилия и общий подход к общим угрозам". Участники переговоров "упорно трудились более трех лет, чтобы разработать соглашение, которое будет основываться на болезненных уроках, которые мы извлекли как мировое сообщество, и в то же время будет уравновешивать различные потребности и приоритеты государств-членов".