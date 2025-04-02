Тахир Будагов о значении Зангезурского коридора для сотрудничества Азербайджана и Китая

Зангезурский коридор создаст новую многостороннюю платформу для взаимодействия Азербайджана и Китая.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал руководитель Центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" Тахир Будагов в ходе конференции на тему "Азербайджан - Китай: стратегическое партнерство, консолидация и продвижение сотрудничества на Глобальном Юге".

"Азербайджан, расположенный на пересечении международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, превратился в важный транзитный узел Евразии. Будучи одной из первых стран, поддержавших инициативу Китая "Один пояс, один путь", Азербайджан на практике демонстрирует свою заинтересованность в расширении сотрудничества в рамках этого проекта и Среднего коридора.

Безусловно, исходя из принципиальной позиции нашей страны, реализация Зангезурского коридора в предстоящий период создаст новую многостороннюю платформу для взаимодействия Азербайджана, Китая и других партнерских государств, способствуя укреплению конструктивного сотрудничества в Евразии", - сказал он.

Будагов отметил, что обе страны придают особое значение развитию двусторонних связей, а Азербайджан твердо придерживается принципа "одного Китая". В свою очередь, Китай высоко ценит поддержку Азербайджаном его позиции на международной арене.

По его словам, стратегическое партнерство между Азербайджаном и Китаем имеет значение с точки зрения содействия консолидации и сотрудничества на Глобальном Юге.