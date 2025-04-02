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Президент Ильхам Алиев: В январе-феврале товарооборот между Азербайджаном и Германией вырос почти втрое

В январе-феврале товарооборот между Азербайджаном и Германией вырос почти втрое. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для прессы с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 2 апреля в Баку. Новость обновляется