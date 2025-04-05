В Хачмазе автомобиль рухнул в овраг, есть пострадавшие

В Хачмазе автомобиль рухнул в овраг.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Сообщается, что на участке автодороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, проходящем через село Гымылгышлак в Хачмазском районе, произошло ДТП.

К месту происшествия незамедлительно были привлечены спасатели Северного регионального центра МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что легковой автомобиль марки "Mercedes" потерял управление и съехал в овраг у обочины дороги. В автомобиле находились водитель и пассажир, которые оказались в беспомощном состоянии.

Спасатели, используя специальное оборудование, извлекли пострадавших - водителя Алесгерова Ильхама Ягуб оглы (1969 года рождения), и пассажира 1983 года рождения, Ширинова Бехруза Микаил оглы, из оврага глубиной примерно 12 метров и передали их бригаде скорой помощи.

По факту происшествия проводится расследование соответствующими органами.