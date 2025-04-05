В Хачмазе автомобиль рухнул в овраг, есть пострадавшие - ВИДЕО
В Хачмазе автомобиль рухнул в овраг.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Сообщается, что на участке автодороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, проходящем через село Гымылгышлак в Хачмазском районе, произошло ДТП.
К месту происшествия незамедлительно были привлечены спасатели Северного регионального центра МЧС.
При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что легковой автомобиль марки "Mercedes" потерял управление и съехал в овраг у обочины дороги. В автомобиле находились водитель и пассажир, которые оказались в беспомощном состоянии.
Спасатели, используя специальное оборудование, извлекли пострадавших - водителя Алесгерова Ильхама Ягуб оглы (1969 года рождения), и пассажира 1983 года рождения, Ширинова Бехруза Микаил оглы, из оврага глубиной примерно 12 метров и передали их бригаде скорой помощи.
По факту происшествия проводится расследование соответствующими органами.
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