Представлен сверхдешевый смартфон Xiaomi

Xiaomi представила в Индии сверхдешевый смартфон начального уровня Poco C71, сочетающий базовые характеристики с рядом примечательных особенностей. Об этом сообщает портал NotebookCheck, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинка оснащается 6,88-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью 600 нит. Основная камера имеет разрешение 32 Мп, а фронтальная - 8 Мп.

За производительность устройства отвечает чипсет Unisoc T2750 Max, дополненный до 6 ГБ оперативной памяти и накопителем до 128 ГБ. Poco C71 работает под управлением Android 15 (Go Edition). Производитель гарантирует два обновления операционной системы и поддержку патчами безопасности на протяжении четырех лет.

Среди прочих особенностей Poco C71 отмечают наличие защиты корпуса от пыли и влаги по стандарту IP52, сканера отпечатков пальцев в кнопке питания и разъемом для наушников.

Аккумулятор емкостью 5200 мАч поддерживает зарядку мощностью 15 Вт, а толщина и вес новинки составили 8,2 мм и 193 грамма соответственно.

В Индии Poco C71 оценили в 6 499 рупий. Когда и в какую стоимость устройство появится в России, не уточняется.