Японский автоконцерн меняет географию производства

Японский автоконцерн Nissan Motor рассматривает возможность перенести часть производства в США, чтобы избежать новых таможенных пошлин, которые ввела администрация президента Дональда Трампа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters cо ссылкой на газету Nikkei.

По ее данным, уже летом Nissan планирует сократить производство на заводе в японской префектуре Фукуока, где собирают популярные на американском рынке внедорожники Rogue.

Как отмечает Nikkei, автоконцерн также частично отменит запланированное сокращение производства в США. В частности, речь идет о заводе в штате Теннесси, где собирают Rogue. Nissan намерен сохранить там продолжительность смен, хотя планировал вдвое сократить производство на фоне снижения продаж.

Автомобили Nissan производят для американского рынка в Мексике и Японии. Ранее автоконцерн приостановил заказы для США на две модели Infiniti - внедорожники QX50 и QX55. Они выпускаются на заводе в Мексике.

В 2024 году Nissan продал около 920 тыс. автомобилей в США, из которых около 16% были экспортированы из Японии, сообщает Nikkei. Запланированный перенос производства может иметь негативные последствия для местного бизнеса, пишет газета.