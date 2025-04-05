Яркие образы Мухтара Маниева в кино: "Главное - не получить роль, а дать ей жизнь…"

Трудно найти азербайджанский фильм, в котором бы не играл народный артист Азербайджана Мухтар Маниев. В этом году ему исполнилось бы 90 лет...

Харизматичный актер был настоящим мастером экрана и отличался высокими человеческими качествами. К каждому образу он подходил с большой ответственностью, а в семье и окружении друзей всегда дарил положительные эмоции. Фильмы с его участием и по сей день вызывают большую любовь зрителей.

Создал образы в около 160-ти фильмах, среди которых "Человек бросает якорь" (İnsan məskən salır), "Черная "Волга" (Qara "Volqa"), "Найдите ту девушку" (O qızı tapın), "Я помню тебя, учитель" (Bizim Cəbiş müəllim), "Бабек" (Babək), "Храм воздуха" (Ölsəm ... bağışla), "Украли жениха" (Bəyin oğurlanması), "Насими" (Nəsimi), "Обручальное кольцо" (Bəxt üzüyü), "Не бойся, я с тобой" (Qorxma, mən səninləyəm), "Последняя ночь детства" (Uşaqlığın son gecəsi), "Ты всегда со мною" (Sən həmişə mənimləsən), "В Баку дуют ветры" (Bakıda küləklər əsir), "Гариб в стране джиннов" (Qərib cinlər diyarında), "Обручальное кольцо" (Bəxt üzüyü) и т.д., во множестве выпусков сатирического киножурнала "Мозалан", его называли Мастером второго плана и эпизодических ролей. Был одним из создателей "Киноклуба" на АзТВ.

Представляем читателям Trend Life вехи славной жизни Актера, внесшего большой вклад в развитие азербайджанского киноискусства, передает Day.Az.

Мухтар Маниев родился 4 апреля 1935 года в Баку. Он и не думал быть актером, поступил в Азербайджанский институт нефти и химии, параллельно увлекался искусством. Занимался плаваньем, боксом, борьбой. Еще студентом первого курса дебютировал в фильме "Можно ли его простить?" (Onu bağışlamaq olarmı?) режиссера Рзы Тахмасиба. А через год роль Полада в фильме "Кёроглу" режиссера Гусейна Сеидзаде открыла ему путь на творческий Олимп.

"В семье нас было шестеро детей - четыре брата, две сестры. Отец выбрал для каждого из нас профессию. Я должен был продолжить его путь, он был мастером по меху. Но я после окончания 10-го класса поступил в вуз, где после двух лет учебы на геологическом факультете понял, что эта специальность не по мне. Параллельно посещал актерские курсы. И однажды я решил бросить этот институт, чтобы вплотную заняться актерской профессией. Я работал с такими режиссерами, как Адиль Искендеров, Тофиг Кязымов, Мухтар Дадашов, общаться с ними было одно удовольствие. Режиссер должен работать, пока "кровь из носа не хлынет". Тогда и актер будет получать удовольствие от своей работы, а зрители - от произведения".

Работал в различных театрах, одновременно создавая незабываемые образы в кинематографе. Актер широко диапазона, обладающий талантом и творческим интеллектом, успешно создавал на экране самые разные характеры. Среди его героев есть и положительные, и отрицательные, и смешные, и серьезные образы. Одна только его цитата "Это не мой зуб, это даже не твой зуб, это их зуб" из фильма "Не бойся, я с тобой" стала народной поговоркой. Творчество Мухтара Маниева связано со значительной эпохой в истории отечественного кинематографа, он был очень востребован.

"В течение одного года я снимался в 6-7 фильмах. И вместе с тем я не работал ради количества. Главное - не получить роль, а дать ей жизнь, чтобы образ навсегда остался в памяти людей. Какую бы роль ни давали, отдавался ей всей душой. Я любил это искусство и продолжаю его любить. Без работы я умру. Мы, актеры, можем работать и без денег. Я бы посоветовал нашей молодежи приходить в это искусство из любви к нему, а не ради славы".

У него было два брака: от первого - двое детей, от второго - трое; трое сыновей, две дочери. Причем, вторая жена была младше на 18 лет, она была его ученицей, когда он преподавал на актерских курсах.

Но в 2008 году в связи с обострением сахарного диабета у артиста стали отказывать ноги, в 2015-2016 годах была проведена ампутация.

"Лишь благодаря своей супруге я все еще живу на этом свете. Дети выросли, создали свои семьи, у них своих забот хватает. А супруга всегда рядом, всячески меня опекает, стала моим домашним врачом. Ведь от этой болезни нет излечения. К сожалению, это наследственное - мать и отец также страдали диабетом".

Скончался 22 декабря 2016 года, в возрасте 81 года. По завещанию, был похоронен в родном селе Гала, рядом с родителями.

Из воспоминаний супруги Насибы Маниевой: "Мухтар скончался 22 декабря. День свадьбы нашего сына Турала был 22 декабря. 22 декабря 2015 года мы сыграли свадьбу Турала. Состояние Мухтара было тяжелым, и я умоляла Бога, чтобы с ним ничего не случилось. Пусть он увидит свадьбу сына. К счастью, Бог дал время. Через год, в первую годовщину свадьбы сына, Мухтар скончался. Видимо, было судьбой, что в день рождения Мухтара родился наш внук".

Мухтар Маниев был верующим человеком. Совершил хадж в Мекку, до последних дней, несмотря на тяжелое состояние здоровья, совершал намаз, и мечтал вновь сняться в фильме, пусть в эпизодической роли, но которая навсегда останется в памяти людей... Всег его роли навсегда в нашей памяти!