"Туран Товуз" сыграет с аутсайдером

Сегодня стартует XXIX тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что в первый игровой день состоится один матч.

Единственный матч пройдет на ASCO Arena. "Туран Товуз" сыграет в гостях с аутсайдером "Сабаилом".

Отметим, что тур завершится седьмого апреля.

Премьер-лига Мисли

XXIX тур

5 апреля (суббота)

17:00 "Сабаил" - "Туран Товуз"

Судья: Рашад Ахмедов

"АСКО Арена"