"Туран Товуз" сыграет с аутсайдером
Сегодня стартует XXIX тур Премьер-лиги Мисли по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что в первый игровой день состоится один матч.
Единственный матч пройдет на ASCO Arena. "Туран Товуз" сыграет в гостях с аутсайдером "Сабаилом".
Отметим, что тур завершится седьмого апреля.
Премьер-лига Мисли
XXIX тур
5 апреля (суббота)
17:00 "Сабаил" - "Туран Товуз"
Судья: Рашад Ахмедов
"АСКО Арена"
|
1
|
Карабах
|
28
|
21
|
4
|
3
|
69-17
|
67
|
2
|
Зиря
|
28
|
17
|
4
|
7
|
47-22
|
55
|
3
|
Араз-Нахчыван
|
28
|
13
|
9
|
6
|
28-23
|
48
|
4
|
Туран Товуз
|
28
|
11
|
10
|
7
|
36-34
|
43
|
5
|
Сабах
|
28
|
7
|
15
|
6
|
39-37
|
35
|
6
|
Нефтчи
|
28
|
7
|
11
|
10
|
26-36
|
32
|
7
|
Сумгайыт
|
28
|
8
|
5
|
15
|
23-39
|
29
|
8
|
Шамахы
|
28
|
7
|
7
|
14
|
25-35
|
28
|
9
|
Кяпаз
|
28
|
6
|
6
|
16
|
23-53
|
24
|
10
|
Сабаил
|
28
|
4
|
7
|
17
|
22-42
|
19
Бомбардиры: Леандро Андраде ("Карабах") - 11 голов, Джесси Секидика ("Сабах"), Фелипе Сантос ("Араз-Нахчыван") - по 9.
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