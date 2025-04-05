"Туран Товуз" сыграет с аутсайдером

Сегодня стартует XXIX тур Премьер-лиги Мисли по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что в первый игровой день состоится один матч.

Единственный матч пройдет на ASCO Arena. "Туран Товуз" сыграет в гостях с аутсайдером "Сабаилом".

Отметим, что тур завершится седьмого апреля.

Премьер-лига Мисли
XXIX тур

5 апреля (суббота)
17:00 "Сабаил" - "Туран Товуз"

Судья: Рашад Ахмедов
"АСКО Арена"

1

Карабах

28

21

4

3

69-17

67

2

Зиря

28

17

4

7

47-22

55

3

Араз-Нахчыван

28

13

9

6

28-23

48

4

Туран Товуз

28

11

10

7

36-34

43

5

Сабах

28

7

15

6

39-37

35

6

Нефтчи

28

7

11

10

26-36

32

7

Сумгайыт

28

8

5

15

23-39

29

8

Шамахы

28

7

7

14

25-35

28

9

Кяпаз

28

6

6

16

23-53

24

10

Сабаил

28

4

7

17

22-42

19

Бомбардиры: Леандро Андраде ("Карабах") - 11 голов, Джесси Секидика ("Сабах"), Фелипе Сантос ("Араз-Нахчыван") - по 9.