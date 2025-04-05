Задержаны подозреваемые в серии краж ювелирных изделий в Сумгайыте

В Сумгайыте задержаны лица, подозреваемые в совершении серии краж из частных домов.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве внутренних дел.

Один из пострадавших обратился в полицию с заявлением о краже из его дома ювелирных украшений на сумму 10 тыс. манатов.

Сотрудники 4-го отдела полиции Сумгайытского городского управления выявили и задержали подозреваемых - ранее судимых 36-летнего Э.Ахундова и 33-летнего Х.Гумбетова.

В ходе расследования установлено, что Ахундов вместе с еще одним ранее судимым - 35-летним А.Агаевым - причастен также к двум кражам (похищены денежные средства и ювелирные изделия на сумму около 6 тыс. манатов). Агаев также задержан.

По факту продолжается расследование.