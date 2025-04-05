Книга азербайджанской писательницы удостоена премии имени Ганса Христиана Андерсена

Книга азербайджанской писательницы Захиры Джабир Əvvəl zaman içində в рамках Международной выставки детской книги в Болонье удостоена премии имени Ганса Христиана Андерсена, учрежденной Международным советом детской книги (IBBY).

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщила детская писательница, поэтесса, руководитель Дома сказок "Наследие", академик Солмаз Аманова. Она отметила, что кандидаты на соискание премии выдвигаются национальными отделениями Международного совета детской книги, а сама премия вручается раз в два года, передает Day.Az.

"Книга Захиры Джабира, вышедшая в издательстве "Tехсил", удостоена Красного диплома этого престижного учреждения, премию вручил представитель структуры. Сердечно поздравляю с этим событием всех детских писателей, иллюстраторов", - сказала она.

Говоря об участии Азербайджана в Международной выставке детской книги в Болонье, Солмаз Аманова отметила, что для нашей страны эта выставка стала волнительным и долгожданным дебютом: "Впервые в современной истории Азербайджана здесь были представлены лучшие образцы детской литературы. В этом празднике детской литературы приняли участие 95 стран и множество различных издательств. Наши книги были представлены миру и вызвали интерес многих стран, были проведены переговоры с различными издательствами".

Кроме того, в рамках выставки книга Солмаз Амановой Yaşıl portal вызвала интерес японского издательства и было принято решение о переводе книги на японский язык. Издание также будет переведено на турецкий язык. В то же время книга Солмаз Амановой под названием Zəfəran была представлена американскому издательству.

На Международной выставке детской книги в Болонье, крупнейшей в мире выставке детской книги, которая начала свою работу 31 марта и продлилась до 3 апреля, Азербайджан был представлен специальным стендом. В выставке приняла участие делегация в составе местных писателей и издателей, посетителям было представлено более 200 экземпляров книг и издательской продукции свыше 160 наименований, напечатанных в азербайджанских издательствах для несовершеннолетних читателей.