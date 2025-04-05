Во Франции рассказали об унижении Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался унижен после того, как компании страны отказались следовать его призыву прекратить инвестиции в США из-за введения ими пошлин на импорт. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице X, передает Day.Az.

Газета Figaro писала, что ряд французских компаний намерены игнорировать соответствующий призыв Макрона.

По словам Филиппо, Макрон был унижен всего через несколько часов после своей попытки "гротескного словесного ответа" в отношении президента США Дональда Трампа.