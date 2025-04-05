Производимое в США оружие может подорожать

Новые пошлины США против западных партнеров могут сделать американское оружие дороже и усложнить международные усилия противостоять Китаю, сообщает Politico со ссылкой на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на nv.ua.

По мнению дюжины дипломатов, законодателей, чиновников и аналитиков оборонной промышленности, новые пошлины могут заставить скептически настроенных партнеров США искать сотрудничество в других местах.

Это может уничтожить отрасль, которая вооружает большую часть мира, измельчив доверие и предсказуемость глобальных оборонных отношений, отмечают журналисты.

"У нас есть требования, и мы будем делать то, что имеет смысл для нас. Мы действительно ищем, что нам нужно развивать дома", - сказал дипломат из страны НАТО.

Пентагон потратил десятилетия на создание, финансирование и развитие глобальной сети поставщиков и компаний, которые теперь сталкиваются с тарифами, говорится в материале.

"Будет дефицит поставок, око за око, и наши союзники и другие партнеры собираются принять ответные меры. Некоторые потенциально жизненно важные материалы либо будут стоить намного дороже, чем они делали, либо просто не будут доступны", - сказал бывший чиновник по закупкам Пентагона Билл Гринволт.

"Европейский промышленный потенциал значительно улучшился, и мы хотим быть поставщиками безопасности, а не просто потребителями", - сказал неназванный европейский чиновник.

Одна особенно многообещающая инициатива во время президентства Джо Байдена, которая объединила Австралию, Великобританию и США для строительства атомных подводных лодок и обмена технологиями, может завершиться, если цены на запчасти станут слишком высокими.

"Подрядчикам можно сказать, чтобы они взяли на себя расходы, и они могут попытаться разработать более дешевых отечественных поставщиков, но на это понадобятся годы. Вы не щелкаете пальцами, а сеть снабжения перенастраивается сама. Это требует много времени, усилий и много денег", - сказал Гринволт.

6 марта лидеры европейских стран на заседании Европейского совета в Брюсселе поддержали план Еврокомиссии по усилению обороны ЕС, в частности инициативу по перевооружению. Они также призвали Совет ЕС срочно рассмотреть возможность привлечения 150 миллиардов евро кредитных средств для закупки вооружения.