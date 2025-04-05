Футболист подрался с фанатами после игры в Баку

После матча "Сабаил" - "Туран Товуз" произошел конфликт между болельщиками товузского клуба и запасным игроком "Турана" Вейсалем Рзаевым.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, инцидент перерос в рукопашную между футболистом и фанатами. Сотрудникам безопасности удалось взять ситуацию под контроль.

Отметим, что матч между "Сабаилом" и "Туран Товузом" завершился нулевой ничьей.