https://news.day.az/sport/1742469.html Футболист подрался с фанатами после игры в Баку - ВИДЕО После матча "Сабаил" - "Туран Товуз" произошел конфликт между болельщиками товузского клуба и запасным игроком "Турана" Вейсалем Рзаевым. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, инцидент перерос в рукопашную между футболистом и фанатами. Сотрудникам безопасности удалось взять ситуацию под контроль.
Футболист подрался с фанатами после игры в Баку - ВИДЕО
После матча "Сабаил" - "Туран Товуз" произошел конфликт между болельщиками товузского клуба и запасным игроком "Турана" Вейсалем Рзаевым.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, инцидент перерос в рукопашную между футболистом и фанатами. Сотрудникам безопасности удалось взять ситуацию под контроль.
Отметим, что матч между "Сабаилом" и "Туран Товузом" завершился нулевой ничьей.
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