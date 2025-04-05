Азербайджан и Бахрейн обсудили развитие межпарламентских связей

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу со спикером Палаты Представителей Королевства Бахрейн Ахмедом Бин Салманом Аль-Мусаламом.

Об этом в субботу сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На встрече было выражено удовлетворение существующим состоянием отношений между нашими странами и парламентами. Сахиба Гафарова отметила, что общие для наших народов религиозные и культурные ценности способствуют развитию отношений между нашими странами, и что страны успешно сотрудничают в ряде областей. Отмечались связи наших стран в рамках международных и региональных организаций, таких как ООН, Организация Исламского Сотрудничества и Движение неприсоединения. Спикер Милли Меджлиса подчеркнула успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, отметив, что оно сыграло важную роль в развитии организации.

Также на встрече было отмечено наличие хорошего потенциала для дальнейшего углубления сотрудничества между нашими законодательными органами, и подчёркнуто, что сотрудничество между парламентами оказывает важное и положительное влияние на развитие отношений между нашими государствами.

На данный момент установлено эффективное сотрудничество между нашими законодательными органами. Собеседники отметили, что усиление связей между парламентскими комитетами, депутатами и аппаратами парламентов, а также организация встречных визитов может внести вклад в развитие отношений стран. Было с удовлетворением отмечено, что наши парламенты также сотрудничают в международных парламентских организациях, таких как Парламентская сеть Движения неприсоединения, Межпарламентский союз и Азиатская парламентская ассамблея.

Сахиба Гафарова предоставила подробную информацию о деятельности созданного по инициативе Президента Ильхама Алиева парламентского измерения Движения неприсоединения в рамках председательства Азербайджана. Собеседники заявили о своей уверенности в том, что четвёртая конференция Парламентской сети, которая пройдет в Ташкенте, будет успешной для дальнейшего развития организации.

Спикер Палаты Представителей Королевства Бахрейн отметил, что поддерживает председательство Азербайджана в Парламентской сети. На встрече также прошёл обмен мнениями по другим вопросам", - говорится в сообщении отдела по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.