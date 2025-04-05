Жительнице Баку отказали в справке по неожиданной причине

Жительница Баку Лейла Аббасова оказалась в затруднительном положении при попытке получить справку в детской поликлинике №16.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, женщине отказали в выдаче документа, сославшись на задолженность в размере 545 манатов.

По словам Лейлы Аббасовой, эта сумма числится за ней в системе уже более года, однако никаких уведомлений о долге она не получала. Она также подчеркнула, что не пользовалась услугами частных клиник и не понимает, как в государственной поликлинике могла образоваться такая сумма долга.

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