https://news.day.az/society/1742322.html Жительнице Баку отказали в справке по неожиданной причине - ВИДЕО Жительница Баку Лейла Аббасова оказалась в затруднительном положении при попытке получить справку в детской поликлинике №16. Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, женщине отказали в выдаче документа, сославшись на задолженность в размере 545 манатов.
Жительнице Баку отказали в справке по неожиданной причине - ВИДЕО
Жительница Баку Лейла Аббасова оказалась в затруднительном положении при попытке получить справку в детской поликлинике №16.
Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, женщине отказали в выдаче документа, сославшись на задолженность в размере 545 манатов.
По словам Лейлы Аббасовой, эта сумма числится за ней в системе уже более года, однако никаких уведомлений о долге она не получала. Она также подчеркнула, что не пользовалась услугами частных клиник и не понимает, как в государственной поликлинике могла образоваться такая сумма долга.
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