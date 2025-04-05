https://news.day.az/sport/1742382.html Азербайджанский арбитр отсудит матчи на Гимназиаде Азербайджанский судья по пляжному волейболу Рустам Джафаров примет участие в Гимназиаде. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что он будет одним из рефери соревнований среди мальчиков и девочек до 15 лет, который пройдет в Златиборе, Сербия. В соревнованиях также примет участие сборная Азербайджана.
Азербайджанский арбитр отсудит матчи на Гимназиаде
Азербайджанский судья по пляжному волейболу Рустам Джафаров примет участие в Гимназиаде.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что он будет одним из рефери соревнований среди мальчиков и девочек до 15 лет, который пройдет в Златиборе, Сербия.
В соревнованиях также примет участие сборная Азербайджана. Наши девушки будут примут участие в играх на Гимназиаде под руководством главного тренера Нихада Тарвердиева, а юноши - Джалила Бахтиози.
Отметим, что соревнования продлятся до 14 апреля.
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