Азербайджанский арбитр отсудит матчи на Гимназиаде

Азербайджанский судья по пляжному волейболу Рустам Джафаров примет участие в Гимназиаде.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что он будет одним из рефери соревнований среди мальчиков и девочек до 15 лет, который пройдет в Златиборе, Сербия.

В соревнованиях также примет участие сборная Азербайджана. Наши девушки будут примут участие в играх на Гимназиаде под руководством главного тренера Нихада Тарвердиева, а юноши - Джалила Бахтиози.

Отметим, что соревнования продлятся до 14 апреля.