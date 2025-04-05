https://news.day.az/society/1742379.html

В центре Баку обнаружен труп мужчины

На улице Низами, более известной как "Торговая", зафиксирован случай смерти. Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Unikal", на улице Хагани, перед одним из ресторанов был найден труп мужчины. Утверждается, что он скончался от сердечного приступа сегодня утром. Погибший мужчина был сотрудником Торгового центра "Хагани".