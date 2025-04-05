https://news.day.az/officialchronicle/1742433.html Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 5 апреля Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
5 апреля Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В ходе телефонного разговора главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня.
Была затронута важность ускорения реализации проектов в экономической, торговой, инвестиционной и гуманитарной сферах.
Президенты обменялись мнениями о будущих встречах на высоком уровне.
В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы регионального взаимодействия, в том числе в рамках Организации тюркских государств и Организации экономического сотрудничества.
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