Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

5 апреля Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня.

Была затронута важность ускорения реализации проектов в экономической, торговой, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Президенты обменялись мнениями о будущих встречах на высоком уровне.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы регионального взаимодействия, в том числе в рамках Организации тюркских государств и Организации экономического сотрудничества.