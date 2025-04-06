США заявили о немедленном аннулировании виз для этих граждан

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты аннулируют все визы граждан Южного Судана, а также ограничивают выдачу виз для таких граждан на въезд в страну.

Как передает Day.Az со ссылкой на RT, по его словам, данное решение вступает в силу немедленно.

"Я принимаю меры по аннулированию всех виз, выданных владельцам паспортов Южного Судана, и ограничению их дальнейшей выдачи с целью предотвращения въезда в США", - сказал Рубио.

В конце марта в Южном Судане власти выдали ордер на арест первого вице-президента страны Риека Мачара.