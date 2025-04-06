https://news.day.az/world/1742487.html США заявили о немедленном аннулировании виз для этих граждан Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты аннулируют все визы граждан Южного Судана, а также ограничивают выдачу виз для таких граждан на въезд в страну. Как передает Day.Az со ссылкой на RT, по его словам, данное решение вступает в силу немедленно.
США заявили о немедленном аннулировании виз для этих граждан
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты аннулируют все визы граждан Южного Судана, а также ограничивают выдачу виз для таких граждан на въезд в страну.
Как передает Day.Az со ссылкой на RT, по его словам, данное решение вступает в силу немедленно.
"Я принимаю меры по аннулированию всех виз, выданных владельцам паспортов Южного Судана, и ограничению их дальнейшей выдачи с целью предотвращения въезда в США", - сказал Рубио.
В конце марта в Южном Судане власти выдали ордер на арест первого вице-президента страны Риека Мачара.
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