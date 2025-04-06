В Баку произошла тяжелая авария

В Хазарском районе Баку на аэропортовском шоссе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого имеются погибшие и раненые.

Как передает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом, эвакуатор столкнулся с экспресс-автобусом, направлявшимся в сторону аэропорта.

Пострадавших доставили в Городскую клиническую больницу №3 для оказания медицинской помощи.

В результате аварии на трассе в сторону центра Баку образовалась большая пробка. На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, предпринимаются меры по восстановлению движения.

По факту инцидента начато официальное расследование.