https://news.day.az/society/1742486.html В Баку произошла тяжелая авария - есть погибшие - ВИДЕО В Хазарском районе Баку на аэропортовском шоссе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого имеются погибшие и раненые. Как передает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом, эвакуатор столкнулся с экспресс-автобусом, направлявшимся в сторону аэропорта.
В Баку произошла тяжелая авария - есть погибшие - ВИДЕО
В Хазарском районе Баку на аэропортовском шоссе произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого имеются погибшие и раненые.
Как передает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом, эвакуатор столкнулся с экспресс-автобусом, направлявшимся в сторону аэропорта.
Пострадавших доставили в Городскую клиническую больницу №3 для оказания медицинской помощи.
В результате аварии на трассе в сторону центра Баку образовалась большая пробка. На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, предпринимаются меры по восстановлению движения.
По факту инцидента начато официальное расследование.
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