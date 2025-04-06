Азербайджанский кикбоксер одержал сокрушительную победу в Роттердаме

Азербайджанский кикбоксер, победитель Игр исламской солидарности, чемпионатов мира и Европы Бахрам Раджабзаде выступил на профессиональном турнире организации GLORY 99.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир состоялся 5 апреля в Роттердаме (Нидерланды), и Раджабзаде выступал в весовой категории до 95 кг, одержав победу над нидерландцем Доуэзом.

Тем самым азербайджанский кикбоксер завоевал путевку в юбилейный турнир GLORY 100, который состоится 14 июня.