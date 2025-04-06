"Горжусь, что выиграл первую медаль для Азербайджана"

"Соревнование прошло для меня очень хорошо".

Об этом специальному корреспонденту İdman.biz в Златиборе заявил Гарай Мамедли, который завоевал бронзовую медаль на Гимназиаде в Сербии.

По его словам, он счастлив, что принес своей команде первую медаль.

"Я хорошо сражался. Победа на таких соревнованиях для меня имеет очень важное значение", - сказал Мамедли.

Заметим, что другие азербайджанские спортсмены Абдулмалик Насибзаде и Наджаф Шабанлы, проиграли в 1/4 финала.