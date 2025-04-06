https://news.day.az/sport/1742581.html "Горжусь, что выиграл первую медаль для Азербайджана" - Гарай Мамедли "Соревнование прошло для меня очень хорошо". Об этом специальному корреспонденту İdman.biz в Златиборе заявил Гарай Мамедли, который завоевал бронзовую медаль на Гимназиаде в Сербии. По его словам, он счастлив, что принес своей команде первую медаль. "Я хорошо сражался.
"Горжусь, что выиграл первую медаль для Азербайджана" - Гарай Мамедли
"Соревнование прошло для меня очень хорошо".
Об этом специальному корреспонденту İdman.biz в Златиборе заявил Гарай Мамедли, который завоевал бронзовую медаль на Гимназиаде в Сербии.
По его словам, он счастлив, что принес своей команде первую медаль.
"Я хорошо сражался. Победа на таких соревнованиях для меня имеет очень важное значение", - сказал Мамедли.
Заметим, что другие азербайджанские спортсмены Абдулмалик Насибзаде и Наджаф Шабанлы, проиграли в 1/4 финала.
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