Сахиба Гафарова выступила с речью на 150-й Ассамблее Межпарламентского Союза

6 апреля спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе своей рабочей поездки в Узбекистан выступила на проведённой в Ташкенте 150-й Ассамблее Межпарламентского Союза (МПС) "Парламентская деятельность ради социального развития и справедливости".

Как передает Day.Az, спикер Милли Меджлиса озвучила свои поздравления по случаю знакового события - 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского Союза, и поблагодарила Правительство и Сенат Узбекистана за высококлассную организацию и проведение этого исторического мероприятия в братском Узбекистане.

Спикер Сахиба Гафарова отметила, что выбранная для общего обсуждения тема является актуальной на сегодняшний день. К сожалению, конфликты и геополитическая напряжённость, экономическое неравенство, а также экологические и прочие вызовы ставят серьёзные препятствия на пути к социальному развитию. Последние оценки показывают, что прогресс в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) крайне слаб - наблюдается всего лишь 17% продвижения к установленной цели.

Отметив актуальность вопроса социального развития для всех парламентов, спикер Сахиба Гафарова подчеркнула, что, поскольку в фокусе социального развития находятся люди, то парламенты, как избранные представители народа, обязаны уделять этому внимание.

Как сказала спикер Милли Меджлиса, с учётом предстоящего проведения Второго Всемирного Саммита по социальному развитию в ноябре этого года, текущие общие обсуждения являются отличной возможностью для обмена опытом и успешными примерами, а также для заявления наших позиций. Она подчеркнула, что для достижения социального развития при реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) необходимо применять комплексный подход, не ограничиваясь только экономической основой, но и усиливая роль социального государства через принятие соответствующего законодательства и изменений к нему, а также укреплять государственную политику в сфере социального развития. Столь же важно не рассматривать социальное развитие только как национальную задачу, но наращивать совместные усилия на международном уровне.

В своём выступлении спикер Милли Меджлиса подробно рассказала об опыте и достижениях Азербайджана, отметив, что общие рамки социального развития определяются нашей Конституцией. В статье 16 Конституции говорится, что "государство Азербайджана заботится о повышении благосостояния народа и каждого гражданина, о его социальной защите и достойном уровне жизни". В соответствии с этим подходом, наш парламент принял основные законы, охватывающие различные аспекты социального развития. Изменения в существующие законы также постоянно находятся в центре внимания, так как законодательство - это динамичный и постоянно развивающийся процесс.

Спикер Сахиба Гафарова отметила, что, как предполагает подход нашего правительства, мощная экономическая база позволяет более эффективно реализовывать социальную политику. Как сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев: "В центре нашей политики стоит гражданин Азербайджана, и принципы социальной справедливости всегда были важны для нас".

Среди важных достижений этой политики - снижение уровней безработицы и бедности до 5,5%. Четыре социальные реформы, реализованные за последние пять лет, охватывают 40% населения: соответственно, минимальная зарплата была увеличена в 2,7 раза, фонд заработной платы - в 2,6 раза, а социальные выплаты и пенсии - впятеро.

Спикер Милли Меджлиса также отметила, что за последние 30 лет социальная интеграция беженцев и вынужденных переселенцев была одним из ключевых приоритетов нашей страны. В результате того, что Армения 30 лет удерживала 20% территории Азербайджана под оккупацией, около миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Из них более 250 тысяч человек были изгнаны из Армении. В результате оккупации было полностью разрушено 9 городов и сотни деревень, исторические, культурные и религиозные памятники, инфраструктура. Несмотря на тяжелую социально-экономическую нагрузку, вызванную оккупацией, наше правительство предприняло все необходимые меры для обеспечения нужд беженцев и вынужденных переселенцев.

Со времени освобождения наших территорий от оккупации в 2020-м году правительство активно ведёт работы по восстановлению этих регионов: проводится разминирование, возрождается экономическая активность, реализуются проекты в сфере "зелёной" энергетики. На сегодняшний день около десяти тысяч бывших вынужденных переселенцев уже вернулись в свои родные земли. Ожидается, что к концу 2026 года эта цифра достигнет 140 тысяч. Это яркий пример нашего ориентированного на человека и устойчивого подхода к развитию.

Спикер Сахиба Гафарова в завершение своего выступления также подчеркнула, что социальное развитие не следует рассматривать исключительно как внутреннее дело государства. Копенгагенская декларация признаёт решающее значение совместных обязательств и усилий международного сообщества. В этом контексте Азербайджан за последние пять лет оказал гуманитарную, финансовую и техническую помощь более чем 140 странам на общую сумму 330 миллионов долларов США, тем самым наглядно продемонстрировав приверженность совместным международным усилиям в поддержку социального развития.